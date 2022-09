FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Dinamo: torna Diaz dal 1′ minuto

Tutto pronto a San Siro per la gara delle 18:45 tra Milan e Dinamo. Vediamo insieme le formazioni ufficiali dei due club.

Redazione Il Milanista

Alle 18:45 il Milanscenderà in campo a San Siro per la seconda giornata di Champions League. Gli avversari di oggi sono i giocatori della Dinamo Zagabria, attualmente al primo posto nel girone. I rossoneri inseguono a un punto, avendo pareggiato il primo match europeo. Gli uomini di Pioli non vogliono sbagliare e vogliono ottenere i tre punti davanti ai loro tifosi, cosa che non succede in Champions League da molti anni.

La gara sarà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano e sarà visibile su Sky. Per il big match di oggi mister Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori, per tale motivo le scelte dell’undici titolare sono molto forzate. In porta presente il solito Maignan, con Calabria sulla destra e Theo Hernandez sulla sinistra della difesa. Al centro della retroguardia troviamo Tomori e Kalulu. A centrocampo spazio alla solida coppia Tonali- Bennacer. Davanti spazio a Saelemaekers, Diaz e Leao, a supporto dell’unica punta Giroud.

La Dinamo Zagabria si schiera invece col 3-5-2. In porta va Livakovic, con Ristovski, Sutalo e Peric in difesa. A centrocampo la linea a cinque è composta da Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec e Ljubicic. In attacco spazio alla coppia costituita da Orsic e Petkovic.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-DINAMO ZAGABRIA:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. Allenatore: Cacic.