FORMAZIONI UFFICIALI Dinamo-Milan: ecco le scelte di Pioli

Tra un’ora il Milanscenderà in campo al Maksimir per la quinta giornata di Champions League. I rossoneri vogliono vincere la partita per avere ancora delle possibilità di passare il turno. C’è in palio l’accesso diretto agli ottavi di Champions League, che il Milan non disputa da ben nove anni. Tuttavia anche i padroni di casa vogliono trionfare per allontanarsi dall’ultimo posto nel girone. Sarà una partita molto combattuta, con entrambe le formazioni ferme a quota quattro punti.