Milan-Empoli, formazioni ufficiali: Florenzi a destra, Giroud in attacco

Tutto pronto a San Siro per la gara delle 20:45 tra il Milan e i toscani. Vediamo insieme le formazioni ufficiali delle due squadre.

Redazione Il Milanista

Tutto pronto per la sfida delle 20:45 tra Milan e Empoli. Le due squadre si sfideranno tra un’ora sul campo di San Siro. Si tratta del 28esimo confronto tra le due formazioni in Serie A, con i rossoneri che hanno vinto 16 incontri, ne hanno pareggiati 8 e hanno perso 3 gare contro i toscani. Questa sera la squadra di Pioli avrà l’unico obiettivo di vincere la sfida, per portarsi a più cinque punti sui cugini nerazzurri e rafforzare il primo posto. Le avversarie infatti sono sempre lì, a pochi punti di distanza, pronte a sfruttare i passi falsi delle dirette rivali per lo scudetto.

La partita del Meazza verrà trasmessa da Dazn e da Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) e in streaming su Dazn, Sky Go e Now. Il Milan ha bisogno dei tre punti e farà di tutto per ottenerli. D’altra parte i diavoli hanno già sconfitto i toscani all’andata per 4-2, con quest’ultimi che non vincono da metà dicembre.

I rossoneri scenderanno in campo con il solito Maignan tra i pali. Tomori e Kalulu saranno al centro della difesa, con Calabria e Florenzi sulle fasce. A centrocampo spazio alla coppia formata da Bennacer e Tonali. Davanti ci saranno Messias, Kessie e Leao, a supporto di Giroud unica punta. Torna a disposizione anche Ibrahimovic, che però partirà dalla panchina per subentrare a gara in corso.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-EMPOLI:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

A disp: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo Touré, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Rebic, Ibrahimovic. All: Pioli.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

A disp: Ujkani, Ismajli, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Verre, Di Francesco, La Mantia, Cutrone. All: Andreazzoli.