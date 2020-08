Fontana rilancia: “Riportiamo i tifosi allo stadio”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, ha ribadito la propria volontà di riaprire parzialmente gli stadi per la nuova stagione: “Il ritorno alla normalità passa anche dallo sport, soprattutto in un Paese come il nostro. Speriamo di riuscire a trovare presto una soluzione compatibile col resto delle regioni. Ho chiesto la partecipazione del Governo, perché c’è bisogno di una scelta coerente ed unitaria. Altrimenti, le decisioni prese a macchia di leopardo penalizzano le squadre, le quali vivono del supporto dei tifosi. E’ una questione di buon senso, trovo giusto che ogni squadra abbia i propri sostenitori allo stadio”.