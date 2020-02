Follia sul web: spunta “una Kakà” con la maglia dell’Inter

SOCIAL - Kakà interista?

MILANO – Il web, è risaputo, è un luogo ricco di follie, le quali – spesso e volentieri – ondeggiano tra l’assurdità più assoluta e la follia più totale. Nel caso che stiamo per descrivere, fortunatamente, ci può scappare solo una grossa risata e, di questi tempi, è tanto meglio così.

A far divertire il popolo social ci ha pensato, questa volta, una signora, la quale ha scelto di indossare su un mezzo pubblico nientepopodimeno che la maglia numero 22 di Kakà, leggenda del Milan. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i colori della divisa non sono i soliti rossoneri, ma i nerazzurri dell’Inter. Possibile che al mondo esista anche un Kakà interista? CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live