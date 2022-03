Focus Milan – Tutto quello che c’è da sapere sul sostituto di Kessie

Dalla Champions con il Bayern alla vittoria del titolo di Francia con il Lille, analizziamo il profilo che piace al Milan, è l'uomo giusto?

Redazione Il Milanista

L'ufficialità dell'addio di Kessié - che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Barcellona - ha scatenato reazioni particolarmente accese tra i tifosi rossoneri sui social. La tifoseria non ha gradito l'addio a parametro zero dell'ivoriano, specialmente dopo le dichiarazioni rilasciate nel luglio 2021 in un'intervista a LaGazzettaDelloSport. “Il Milan mi avrà per sempre. Appena torno sistemo tutto” aveva dichiarato il calciatore la scorsa estate. Tra i commenti social però ce ne sono molti che si dicono certi che il sostituto del "presidente" possa essere un'aggiunta ancora più funzionale al progetto tecnico.

Il nome che emerge con insistenza nelle ultime settimane è quello di Renato Sanches, pronto a prendere le redini del centrocampo rossonero a partire dalla prossima stagione. Per ora nulla di ufficiale ma le voci di un interessamento del Milan sono sempre più rumorose. Ma che tipo di calciatore è Renato Sanches? Sarebbe il profilo giusto per il centrocampo del Milan?

CARRIERA - Classe '97 e nativo di Lisbona cresce nel Benfica, uno dei vivai più importanti del calcio europeo - talenti del calibro di Joao Felix e Ruben Dias ne sono la testimonianza più recente. Con il club lusitano riesce ad attirare l'attenzione del Bayern Monaco che nell'estate 2016 investe 35 milioni per portarlo in Baviera, l'acquisto più caro nella storia del club. Nella squadra tedesca però trova poco spazio, alla corte di Ancelotti la concorrenza è altissima per il giovane 19enne che resta fuori molto anche per via degli infortuni.

La stagione successiva viene ceduto in prestito allo Swansea, in Premier League, prima di fare ritorno in Germania nella stagione 2018-2019, conclusa con la vittoria della Champions League. Anche in quel caso però, il Bayern non può concedergli molto spazio per via dei suoi problemi fisici e al termine della stagione si separeranno in via definitiva.

Nell'estate del 2019 a fiutare l'occasione è il Lille che decide di sborsare una cifra pari a 20 milioni di euro per il portoghese. In Francia trova la sua dimensione e nella stagione 2020-21 con il Lille si aggiudica la sorprendente vittoria del titolo di campione di Francia, squadra in cui un attuale rossonero come Mike Maignan comincia a farsi notare. Gli infortuni però sono stati una costante - anche se in quasi tre stagioni al Lille ha collezionato 84 presenze - e non gli hanno permesso di esprimersi con continuità, ma il valore tecnico del giocatore è indubbio.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Giocatore completo, tecnico, fisico e veloce, a centrocampo sa fare tutto. Il moderno "tuttocampista" per definizione e abituato a giocare in mediana nel 4-4-2 di Gourvennec. Sarebbe tatticamente perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. Non segna molto ma è un giocatore in grado di unire qualità e quantità. Copre molto il campo ed è abile a giocare nello stretto, dotato anche di un buon bagaglio dal punto di vista tecnico e di un buon tiro dalla distanza. Il paragone che è stato spesso avanzato è quello con Clarence Seedorf, giocatore che a Milano i tifosi conoscono bene, al quale ha più volte dichiarato di ispirarsi. Parlando nello specifico di mercato: arriva un'indiscrezione clamorosa su Dybala: avrebbe già firmato con il Milan<<<