Focus Milan – È l’uomo giusto per la fascia destra rossonera?

Il nome di Riyad Mahrez è più di una suggestione per il futuro dei rossoneri. L'arrivo di Investcorp può esaudire un vecchio desiderio.

Redazione Il Milanista

Il ritornello è uno solo: "Con Investcorp si può sognare". L'approdo del fondo del Bahrein cambia le prospettive per il futuro dei rossoneri. Come più volte ribadito dall'ufficiosa nuova proprietà, l'obiettivo è rendere il Milan competitivo con i maggiori top club europei. La conferma che arriva dalle tante indiscrezioni è lo stanziamento di 300 milioni di euro per la prossima campagna acquisti. Ecco perché i tifosi possono sognare in grande.

Riyad Mahrez ruota in orbita Milan, e ormai da diversi giorni. Il futuro dell'algerino potrebbe essere lontano dall'Inghilterra dopo quattro stagioni alla corte di Pep Guardiola. L'ex tecnico del Barça e del Bayern lo ha reso un punto fermo del tridente del Manchester City, a riprova delle qualità del classe 1991. Mancino, tecnico e classe da vendere, le qualità di Mahrez non le scopriamo di certo oggi. Protagonista assoluto assieme a Jamie Vardy nella storica cavalcata del Leicester di Claudio Ranieri, è ormai tra i migliori nel suo ruolo a livello internazionale.

Se Maldini e Massara decidessero di affondare il colpo sarebbe un acquisto non da cinque ma da otto stelle, come quelle del logo della Champions League. I rossoneri, già certi della qualificazione nella massima competizione tra club, vogliono regalare a Pioli un uomo in più per esperienza e caratura internazionale. Infatti, se prendiamo in considerazione le statistiche annuali, Mahrez ha giocato da titolare 11 delle 12 partite stagionali di Champions dei Citizen, in cui ha messo a referto 6 gol e 2 assist, di cui l'ultimo d'autore. Nella sfida contro il Real Madrid la pennellata dalla trequarti a premiare l'inserimento di Kevin De Bruyne è da applausi. Stabilmente titolare in una squadra che potrebbe regalargli la gioia di vincere il trofeo più prestigioso in Europa.

I rossoneri lo avevano già cercato nel 2017, ora potrebbero fare sul serio. Un sogno, sì, ma Al Ardhi vuole presentarsi col botto da nuovo proprietario del Milan. Il suo ingaggio supera di poco i 6 milioni di euro e la presenza del connazionale Bennacer potrebbe essere un'arma in più per convincere l'algerino a trasferirsi a Milano. Il Diavolo sogna in grande, Mahrez potrebbe essere solo il primo nome di una lunga lista da sogno per regalare ai tifosi, di nuovo, un Grande Milan.