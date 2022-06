FOCUS MILAN – Noa Lang ha conquistato Maldini: classe, talento e duttilità

Il talento olandese potrebbe sbarcare a Milano nella prossima estate. Scopriamo insieme il calciatore che ha incantato tra Olanda e Belgio.

Redazione Il Milanista

Si è fatto spazio in maniera prepotente il nome di Noa Lang per il futuro del Milan. L'olandese classe '99 è sulla lista dei preferiti di Maldini per arricchire il parco dei centrocampisti rossoneri per la prossima stagione. Andiamo insieme alla scoperta del gioiellino del vivaio dell'Ajax.

Dalle giovanili alla Champions League

Nativo di Capelle aan den IJssel, un piccolo centro olandese di 65.000 abitanti, nella sua carriera giovanile è stato un vero e proprio giramondo. La prima squadra ad accorgersi di lui è il Feyenoord. Con i vice campioni della Conference League, gioca solo una stagione prima di approdare in Francia alla corte del Nantes-Atlantique, prima di fare ritorno in Olanda per altri tre anni al già citato club olandese. Un anno al Besiktas e di nuovo Feyenoord per altre tre stagioni. L'Ajax lo nota e lo porta nella capitale nel 2013 ed è proprio con i lancieri che la sua carriera decolla verso il professionismo. I biancorossi lo aggregano alla prima squadra nel 2018, dopo una stagione nelle file dello Jong Ajax, la squadra di riserva di Amsterdam. A partire dal marzo 2019 comincia ad essere stabilmente aggregato alla prima squadra fino a debuttare in Champions League a settembre dello stesso anno.

Dal prestito al Twente alla consacrazione con il Club Brugge

L'anno successivo viene prima ceduto in prestito al Twente e dopo una breve parentesi di ritorno all'Ajax è il Club Brugge a scommettere sul calciatore. Noa Lang approda in Belgio nel 2020 e con i nerazzurri si consacra definitivamente. L'8 ottobre scorso arriva anche la prima chiamata con la prima squadra in nazionale olandese dopo la trafila tra gli under 18, 19 e 21. Nell'ultima stagione con il Bruges colleziona 48 presenze e mette a referto 9 gol e 15 assist. Un talento puro che sa segnare e mandare in gol i suoi compagni di squadra.

Nel segno della classe e della duttilità

Inizia la sua carriera giocando da trequartista ma può anche essere impiegato da ala. Un vero e proprio jolly offensivo con giocate di qualità, di tecnica e anche di opportunismo sotto porta. Abile nel dribbling nello stretto e nelle imbucate in profondità per i compagni. Nell'ultima stagione ha giocato stabilmente da esterno sinistro, ruolo che gli ha permesso di venire spesso dentro al campo per inventare da regista offensivo. La sua crescita importante è avvenuta anche nei pressi dell'area avversaria dove è riuscito a trovare più volte la via del gol. La sua propensione al dribbling e all'uno contro uno lo rendono un giocatore abilissimo nel cercare la giocata negli ultimi venti metri, cosa che al Milan è mancata in questa stagione. Il suo prezzo è aumentato sensibilmente al termine di una grande stagione. Ad oggi sono necessari 20-25 milioni di euro per aggiudicarselo ma Maldini lo ha messo nella sua lista da tempo. Noa Lang è pronto al grande salto e sogna una grande squadra. Il Milan ci pensa davvero.