Si valuta il riscatto di Alessandro Florenzi a fine stagione

Alessandro Florenzi potrebbe essere riscattato da parte del Milan alla fine di questa stagione: il punto sulla questione

Redazione Il Milanista

Non solo il mercato in entrata e in uscita. Non solo le questioni relative ai rinnovi di contratto. Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini dovrà valutare bene anche le situazioni riguardanti i giocatori in prestito. Brahim Diaz è uno di questi. Proprio alla pari di Alessandro Florenzi.

Duttilità e qualità a servizio dei colori rossoneri

Che giocatore è Alessandro Florenzi? Tralasciamo gli infortuni nei quali delle volte inciampa. Il giocatore romano è una pedina assolutamente fondamentale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Dall'inizio oppure a partita in corso è indifferente. Indubbiamente in questo Milan Alessandro Florenzi non sarebbe uno dei titolari. Davide Calabria sulla corsia di destra da più spinta, più copertura, è più giovane e meno soggetto ad infortuni muscolari. Tuttavia Alessandro Florenzi è una riserva davvero di lusso. Sa fare più ruoli. Duttilità e qualità a servizio della squadra. Terzino destro, all'occorrenza terzino sinistro. Volendo lo si può impiegare come esterno in un centrocampo a tre oppure esterno d'attacco in 4-2-3-1. insomma: tutto questo è Alessandro Florenzi.

Il Milan valuta il suo riscatto dalla Roma

Secondo il quotidiano torinese Tuttosport, il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini sta attentamente valutando il suo riscatto dalla società giallorossa. Il giocatore ex Roma, Valencia e Paris Saint Germain sta tornando ai suoi livelli e il Milan vorrebbe trattenerlo anche dopo questa stagione. Alessandro Florenzi è arrivato a Milanello in prestito dalla Roma per 1 milione e mezzo di euro. Il Milan, nel caso in cui voglia acquistare a titolo definitivo il giocatore, dovrò versare nelle casse della Roma una cifra vicina ai 4 milioni e mezzo di euro. Non certamente un prezzo esorbitante per un giocatore dalle sue qualità tecniche, balistiche e di spogliatoio. Si, perché Alessandro Florenzi tra le tante qualità che gli si possono riconoscere ha anche questa.

di Sergio Poli