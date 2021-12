Florenzi a MilanTV: “A testa alta, ci manca un pizzico di esperienza e poi…”

Le dichiarazioni rilasciate nel post-partita della sfida fra il Milan di Stefano Pioli ed il Liverpool di Jurgen Klopp.

SULL'USCITA DALLA UCL - “Ho sempre detto che la Champions è una questione di dettagli. Tutte le partite che abbiamo perse le abbiamo perse di un gol e per alcuni dettagli. Siamo usciti sempre a testa alta, ci manca un pizzico di esperienza per l’ultimo step. Ci è servito tanto per metterci alla prova con queste grandi squadre, l’obiettivo è di tornare a vivere grandi serate come queste”.

SULLA DELUSIONE - “Eravamo dentro lo spogliatoio tutti a testa bassa, era un obiettivo importante. Ci deve essere la delusione, ai ragazzi bisogna dire che abbiamo fatto un grandissimo percorso e che sono partite come queste che ti danno il là in campionato. Siamo usciti a testa alta in un girone di ferro, abbiamo detto la nostra in tutte le partite. Non bisogna buttarci giù, da domani la delusione dobbiamo trasformarla in forza per i due obiettivi che ci sono rimasti”.