Oggi è il compleanno di Florenzi: gli auguri del Milan

Oggi è il compleanno di Alessandro Florenzi. Il Milan fa gli auguri al proprio calciatore con una nota ufficiale

“La sua annata era iniziata a rilento per i problemi fisici che l'hanno costretto all'operazione e al seguente lungo stop: dal suo rientro la crescita, di condizione e di rendimento, è stata costante tanto da renderlo una certezza per Pioli e per tutta la squadra. Tanti auguri Alessandro!”. Questo il comunicato rossonero in merito al compleanno di Alessandro Florenzi che nella giornata di oggi festeggia il suo 31esimo compleanno, il suo primo in rossonero.

Il contributo di Alessandro Florenzi è sempre ottimo. Esperienza, classe e duttilità a disposizione di Stefano Pioli. Il polivalente giocatore romano ha ben impressionato in questa stagione anche se ha subito qualche infortunio. Probabile che per lui, il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini cerchi di trattenerlo anche in vista della prossima stagione viste le tante posizioni in campo che Florenzi può ricoprire. Inoltre, il calciatore ex Roma, Paris Saint Germain e Valencia è un uomo spogliatoio. Insomma, il Milan ci perderebbe e non poco nel caso in cui Alessandro Florenzi dovesse dire addio a fine stagione.