Florenzi-Milan: il punto di Gianluca Di Marzio

Ecco le parole di Gianluca Di Marzio in merito alla trattativa che porterà Alessandro Florenzi alla corte di Stefano Pioli

Florenzi pensa già al Milan e a Milano, con l'idea di cambiare numero e non scegliere più il consueto 24 per dare un taglio con il passato. I rossoneri hanno puntato su di lui con decisione dopo che non si sono sbloccate le trattative con United e Real Madrid rispettivamente per Dalot e Odriozola. Da Roma