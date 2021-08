Florenzi e Adli si avvicinano al Milan. Le ultime

Il Milan vuole chiudere per Florenzi e Adli già per la fine di questa settimana. Ecco le ultime sul trasferimento in rossonero dei due

Redazione Il Milanista

Il Milan sta lavorando per rinforzare la squadra di Stefano Pioli e colmare alcune lacune della formazione. Servono un terzino destro, un centrocampista e un trequartista, ma il management rossonero è pronto a completare la rosa.

Il nome caldo per il ruolo di terzino destro (ma anche di esterno di attacco) è quello di Alessandro Florenzi. L'ex capitano giallorosso è fuori da piani della Roma e di Mourinho e per questo Paolo Maldini e Ricky Massara stanno lavorando per assicurarsi il numero 24 capitolino. L'unico intoppo, al momento, sembra essere la formula: Tiago Pinto, General Manager della Roma, chiede (e pretende) il prestito con obbligo di riscatto (fissato intorno ai 6 milioni di euro), mentre gli uomini mercato rossoneri vorrebbero il prestito con diritto di riscatto. Un'idea che non fa impazzire i giallorossi, visto le precedenti mancate conferme da parte di Valencia e Paris Saint Germain. Ma la trattativa si farà. Ad esserne sicuro è il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante che, collegato da Trigoria con l'emittente satellitare, fa sapere: "Oggi ha salutato Dzeko e presto saluterà anche Alessandro Florenzi. Questa settimana Alessandro Lucci dovrebbe chiudere la trattativa che sta portando avanti e mettere d'accordo Milan e Roma".

Ma nei piani della dirigenza rossonera non c'è solo Florenzi. Infatti Maldini e Massara sono davvero a un passo a chiudere la trattativa che porterà all'ombra del Duomo Yacine Adli, talentuoso centrocampista del Bordeaux. Al momento ci sono due rumors sul trasferimento del francese: il primo che sostiene che l'offerta del Milan sia di 10 milioni più bonus (fonte L'Equipe), il secondo invece 12 milioni più il 10% della futura rivendita (fonte Footmercato).

La trattativa difficilmente salterà. Anche perché il Bordeaux, oltre a vivere una forte crisi economica (per quale cederanno anche Basic, promesso sposo alla Lazio) starebbe per ingaggiare Fransergik dal Braga. A riportare la notizia è Sportitalia.