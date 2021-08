Florenzi, arrivano offerte da altri club: lui vuole solo il Milan?

Milan e Roma stanno impiegando diversi giorni per arrivare ad un accordo per il trasferimento in rossonero di Alessandro Florenzi.

Sembrava una trattativa un po' più semplice e veloce da chiudere. Milan e Roma invece, stanno impiegando più tempo del previsto per arrivare ad un accordo per il trasferimento in rossonero di AlessandroFlorenzi. La trattativa ha infatti sì subito una accelerazione importante negli ultimi giorni. Il Milan ha mostrato interesse per il profilo dell'ex Roma, Valencia e PSG. L'idea piace, ma la trattativa non è semplice e l'esito non è scontato: le parti sono al lavoro e i colloqui continueranno, la chiusura non è ancora imminente. Il Milan al momento pare più orientato al prestito con diritto di riscatto, a Trigoria chiedono invece l'obbligo condizionato alle presenze per non ritrovarsi, il prossimo anno, nella stessa situazione del 2020 (mancato riscatto da parte del Valencia) e del 2021 (con il Psg).

LA SCELTA DELLA FORMULA GIUSTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la Roma vorrebbe incassare subito dalla cessione di Florenzi, mentre il Milan, che era partito dal chiedere il giocatore in prestitosecco, ora è disposto ad aggiungere il diritto di riscatto. I giallorossi potrebbero anche venire incontro ai rossoneri, ma vorrebbero la certezza di cedere il terzino la prossima estate e quindi pretendono l'obbligo di riscatto. La soluzione potrebbe essere trovata, come spesso accade nelle trattative, a metà strada, vale a dire con un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

LA VOLONTA' DEL CALCIATORE E I PROBLEMI DI CASA ROMA - Ciò su cui no ci sono dubbi è relativo alla volontà del calciatore. Florenzi vuole infatti solo il Milan ed è pronto a rifiutare tutte le altre offerte che gli arriveranno da qui alla fine del mercato. Da considerare il fatto che la Roma in questo momento è concentrata sul ricerca del centravanti che dovrà sostituire EdinDzeko, ma non appena il ds romanista Tiago Pinto tornerà da Londra, dove sta trattando Abaham con il Chelsea, parlerà con il Milan per provare a chiudere finalmente questa trattativa.