MILANO – Una vecchia conoscenza rossonera potrebbe fare il suo ritorno in Italia. Secondo quanto riportato infatti da Monza-News.it, il futuro di Mathieu Flamini potrebbe essere in Lombardia, ma non al Monza club a cui si era offerto, senza fortuna, nelle scorse settimane. L’esperto centrocampista, attualmente svincolato, sarebbe infatti nel mirino del Brescia”.