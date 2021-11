Pochi giorni alla Fiorentina: le ultime, quanti problemi per Italiano!

Piove sul bagnato per la Fiorentina che alla ripresa del campionato affronterà in casa il Milan, capolista con il Napoli. Già l’ultima sfida contro la Juventus era stata particolarmente negativa da questo punto di vista. Sono sei infatti...

Redazione Il Milanista

Piove sul bagnato per la Fiorentina che alla ripresa del campionato affronterà in casa il Milan, capolista con il Napoli. Già l'ultima sfida contro la Juventus era stata particolarmente negativa da questo punto di vista. Sono sei infatti gli squalificati dopo l’ultima giornata di campionato, che si è conclusa con il derby tra Milan e Inter. Due di questi, proprio Viola. Entrambi, tra l'altro, difensori centrali. Entrambi titolari. Si tratta di Martinez Quarta, che era diffidato ed è stato ammonito, e Nikola Milenkovic che è stato espulso per doppia ammonizione. I due centrali viola salteranno dunque la prossima contro il Milan.

PIOVE SUL BAGNATO, PROBLEMA DALLA SERBIA - Ma non finisce qui. Un nuovo problema si è appena concretizzato per la Viola. Alla doppia squalifica si è aggiunto l'infortunio di Nastasic, difensore tornato la scorsa estate, che si è infortunato con la nazionale della Serbia venerdì. Il c.t. Stojkovic prima dell'amichevole con il Qatar ha detto: "Siamo rimasti senza Nastasic a causa di un infortunio. Oggi è stato deciso che non può resistere agli sforzi e non potremo averlo a disposizione contro il Portogallo. Sta tornando a Firenze".

UN SOLO CENTRALE ED UN ALTRO DA CERCARE ALTROVE - Alla Fiorentina adesso resta un solo difensore centrale di ruolo disponibile: il brasiliano Igor, che quando è arrivato in Italia (alla Spal) era ‘solo' un esterno difensivo. Adesso bisognerà capire chi affiancherà Igor. Le ipotesi non sonno molte. Italiano potrebbe spostare al centro della difesa un esterno difensivo, magari lo spagnolo Odriozola, o un centrocampista centrale. In teoria uno tra Lucas Torreira, Duncan o Ambrabat. Problemipoi anche per l'attacco rischia di essere fuori anche NicoGonzalez, che è ancora positivo al Covid. Ma sino a domenica prossima potrebbe recuperare.