Milan, testa a Firenze, contro la Viola non sarà semplice

Sabato 20 novembre alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi si affronteranno Fiorentina ed il Milan. I viola guidati da Vincenzo Italiano sono reduci dalla sconfitta a Torino contro i bianconeri per 1-0. Mentre il Milan viene da un acceso derby con l'Inter terminato in pareggio con il risultato di 1-1. La formazione di Italiano sta mostrando un buon calcio ed occupa la settima posizione in classifica, a -1 punto dalla Roma dello Special One. Mentre il Milan è in vetta alla classifica di Serie A, guidata da Stefano Pioli, fresco vincitore del Premio Liedholm 2021. Sarà un match difficile per i rossoneri. La Fiorentina gioca bene, e sa attaccare molto bene, anche grazie al suo bomber Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo occupa la parte alta della classifica marcatori con ben 8 reti in 12 apparizioni. Per i rossoneri sarà molto importante vincere a Firenze. il Napoli infatti è atteso a Milano nel big match contro i nerazzurri. Ed un passo falso dei partenopei porterebbe i rossoneri al vertice solitario in classifica.