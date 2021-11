Formazioni Ufficiali | Milan-Fiorentina: Pioli lancia Ibra e Gabbia dal 1′

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, 13a giornata di andata di Serie A. I rossoneri dovranno fare a meno di Tomori e Rebic

Alle 20.45 il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un match importane per i rossoneri che sognano di passare qualche ora in testa alla classifica di Serie A, in attesa del match del Napoli di domani pomeriggio impegnato contro l'Inter.