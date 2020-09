Fiorentina, Iachini: “Chiesa è qui con testa e cuore, siamo pronti”

Fiorentina, parla Iachini

MILANO – (ANSA) – FIRENZE, 18 SET – “La squadra è pronta per cominciare poi vedremo strada facendo quali potranno essere gli obiettivi, di sicuro vogliamo regalare soddisfazioni al nostro presidente e ai nostri tifosi”. Lo ha detto Beppe Iachini alla viglia della prima partita del nuovo campionato, domani al Franchi contro il Torino. “Vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato – ha proseguito il tecnico viola – al 95-98% il gruppo è questo ma ho grande fiducia nel mio presidente e nella mia società, se si presenteranno delle occasioni interessanti interverremo. Se Chiesa è distratto dalle voci di mercato? Lui si allena sempre con impegno, è qui con la testa e il cuore, A tutti i giocatori ho detto che finché si ha la maglia viola addosso bisogna dare tutto per il bene della squadra e della città”. In dubbio Pulgar mentre appaiono recuperati Pezzella e Biraghi. (ANSA).