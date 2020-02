Fiorentina, Iachini: “Chiesa da 20 goal, Castrovilli e Vlahovic talenti puri”

Fiorentina, parla Iachini

MILANO – Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, si è così espresso a La Nazione: “Non sono così difensivista, anzi mi sembra di essere piuttosto offensività vista la varietà di giocatori che impiego nella manovra d’attacco. “Se mi seguite mi vedreste entrare al centro sportivo alle 7 e mezzo del mattino e uscire alle 7 e mezzo di sera”.

SUI GIOVANI: “Lirola mi sembra sia tornato ad essere dirompente“, Castrovilli sta maturando di settimana in settimana e Vlahovic “è un talento puro. Ho parlato di Dybala o Icardi, aggiungo anche Belotti e Vazquez“.

SU CHIESA: “Per me non è solo un giocatore forte quando fa l’esterno. Per me è uno che deve stare lassù e pensare al gol. Chiesa è uno da 20 reti a campionato“. Dice che Federico avrebbe potuto segnare di più, se fosse stato servito meglio.

SU BADELJ: "Adesso so di avere a disposizione un calciatore che può fare tanto per la mia Fiorentina".