Fiorentina, Dragowski: “Milan? Dobbiamo essere pronti, Ibra e Rebic…”

Fiorentina, parla Dragowski

MILANO – Bartomej Dragowski, portiere della Fiorentina, si è così espresso ai canali ufficiali del club viola in vista della prossima sfida contro il Milan: “Samp? Avevamo preparato tutto, nei primi minuti loro erano partiti meglio ma poi ci son stati episodi in cui siamo stati bravi. I due rigori erano netti, l’azione di Vlahovic del vantaggio non è casuale. Per fare autogol devi mettere in difficoltà gli avversari. Vince tutta la squadra, non solo chi va in campo. Milan? Dobbiamo essere tutti pronti, ci sono Ibrahimovic e Rebic che sta segnando molto. Dobbiamo essere preparati per tutto, ogni partita è diversa.

SU IACHINI: “Iachini? Abbiamo cambiato modo di giocare rispetto a prima, a me è cambiato poco: io devo fare sempre lo stesso, il mio lavoro è individuale. C’è molto lavoro mentale in partita, serve concentrazione. Ho fatto parate difficili ma quelle toste son quelle che sembrano più facili. Con Rosalen Lopez lavoro ogni giorno, è merito suo se in allenamento ricostruiamo situazioni che ci sono in partita.

SUI PORTIERI: “Terracciano? E’ una persona che mi aiuta molto, mi suggerisce come migliorare. Posso imparare molto da lui, abbiamo un rapporto fantastico e spero che rimanga così perchè è speciale. Lo ringrazio e lo faccio anche con Brancolini, ci alleniamo aiutandoci”.

