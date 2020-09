Finalmente il Milan di Pioli: Bologna battuto per 2 a 0. Doppietta di Ibrahimovic

MILANO – Il Milan vince e convince contro un ottimo Bologna. I ragazzi di Stefano Pioli, nonostante i primi due minuti di sofferenza, sono sempre in controllo del match. Calabria e Theo Hernandez, sulle fasce, fanno il buono e il cattivo tempo: attaccano e difendono. E proprio da una discesa del francese arriva l’assist per Ibrahimovic, superbo nel saltare tra tre difensori colpire la palla e indirizzarla alle spalle di Skorupski. Lo svedese, nonostante un Tomiyasu francobollato, regge da solo l’attacco grazie anche al supporto di Rebic e Calhanoglu. Un po’ meno brillante, invece, Castillejo che Pioli lascia nello spogliatoio per il secondo tempo. Al suo posto Saelemaekers, che a inizio frazione si rende protagonista di buoni passaggi.

Il secondo tempo, inizia a tinte rossonere grazie al rigore concesso da La Penna per il fallo di Orsolini su Kessié. Ibrahimovic dagli undici metri non perdona. Calhanoglu e lo svedese si trovano alla perfezione tanto che l'ex PSG sfiora più volte la tripletta. Con il risultato in cassaforte Pioli, decide di regalare qualche minuto di riposo al numero 10 rossonero e a Kjaer che ha subìto una piccola botta. Al posto loro dentro Brahim Diaz e Leo Duarte. Spazio anche per Sandro Tonali al posto di Franck Kessié. Poco prima del cambio, però, torna a farsi notare Theo Hernandez dalle parti di Skorupski. Il primo pericolo per Donnarumma arriva al minuto 78. E da questo prima azione il Bologna inizia a creare qualcosa, che fino a quel momento non aveva fatto. Chissà a che partita avremmo assistito se i rossoblu si fossero svegliati prima. E questo la dice lunga sulla partita giocata dai rossoblu Pioli può essere soddisfatto della prima uscita in Serie A del (finalmente) suo Milan.