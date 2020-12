MILANO – A Nyon oggi verranno sorteggiate le magnifiche quattro per le semifinali di Nations League: oltre all’Italia, ci sono i campioni del Mondo della Francia, la Spagna e il Belgio. Il tecnico azzurro, Roberto Mancini, seguirà il sorteggio in videoconferenza. Le partite si giocheranno dal 6 al 10 ottobre 2021. Le partite si giocheranno in Italia e la FIGC sta vagliando gli stadi: San Siro o l’Allianz Arena.