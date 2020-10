MILANO – E’ in corso, in questi minuti, una riunione straordinaria in FIGC per decidere, una volta per tutte, se Juventus-Milan si giocherà. La sensazione è che il match, valido per la terza giornata di Serie A, verrà rinviato ma i consiglieri sono riuniti per decidere. Il Napoli, ieri sera, non è partito per Torino per via dell’isolamento fiduciario disposto dall’ASL