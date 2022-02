La FIGC annuncia: “Siamo interessati ad ospitare EURO 2032”

La FIGC ha emesso un comunicato ufficiale. Nel 2032 l'Italia vorrebbe ospitare gli Europei nel Belpaese. Il comunicato

Con un comunicato ufficiale la FIGC ha presentato una domanda alla UEFA per poter ospitare gli Europei che si giocheranno nel 2032. La proposta è stata avanzata per ospitare integralmente in Italia Euro 2032. Per intenderci non i prossimi Europei e nemmeno quelli dopo, ma bensì quelli si terranno tra 3 edizioni. Edizioni che ricordiamo si tengono ogni 4 anni sia per i Mondali che per gli Europei alternando una delle due competizioni ogni due anni.