FIFA 23, svelati i calciatori più veloci della Serie A: due rossoneri

Sul proprio account Twitter, la Lega Serie A ha pubblicato una foto dei 5 calciatori più veloci della Serie A in FIFA 23. Presente nella lista ci sono anche due giocatori del Milan: e chi potevano essere se non Theo Hernandez (93 di overall) e Rafael Leao (91 di overall) Il terzino francese ha dimostrato in più di un’occasione di essere devastante sul settore di sinistra, così come il gioiellino portoghese.