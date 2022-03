Nuove norme FIFA sui prestiti: dalle limitazioni alle eccezioni

La Fifa dà un taglio ai prestiti. Ieri, sono diventate ufficiali le norme che entreranno in vigore a partire dalla stagione 2022-23.

"Si tratta, in sostanza, di sbarramenti sulla quantità e sull’estensione dei prestiti per i club professionistici. Innanzitutto spariranno gli accordi biennali: il trasferimento a titolo temporaneo dovrà avere una durata minima (tra una finestra e l’altra di calciomercato) e massima (un anno). Non saranno ammessi, poi, i cosiddetti sub-prestiti: l’acquisto, cioé, a titolo temporaneo di un calciatore già “parcheggiato” da un primo a un secondo club da parte di una terza squadra."

.."Ogni società potrà prestare o farsi prestare un massimo di tre giocatori alla o dalla stessa squadra. Infine, la norma che può più di tutte complicare i piani di qualche club abituato ogni estate a movimentare il mercato dei prestiti: la limitazione al numero totale di calciatori in prestito in rosa e al numero totale di giocatori di proprietà prestati ad altre squadre. Si comincerà dal tetto di otto per la stagione 2022-23, poi si passerà a sette nel 2023-24 per scendere in maniera permanente a sei dal 2024-25 in poi. Tali limitazioni, però, non si applicheranno ai calciatori di età pari o inferiore ai 21 anni, così come a quelli formati nel club".