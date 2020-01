Festa in casa Milan: tanti auguri a capitan Romagnoli!

Milan, gli auguri a Romagnoli

MILANO – Dopo la vittoria per 0-2 a Cagliari, il Milan passerà una domenica… di festa. Il capitano del Milan Alessio Romagnoli, infatti, spegne oggi 25 candeline: ecco gli auguri sui social del club rossonero: “Al Milan dall’estate 2015, Alessio Romagnoli è ormai una colonna portante della formazione rossonera, di cui è diventato capitano dall’inizio della stagione scorsa. Classe 1995, Alessio si avvia a grandi passi verso le 200 presenze con la maglia milanista in tutte le competizioni. Difensore centrale ormai insostituibile e sempre apprezzabile nelle sue prestazioni, Alessio è un elemento molto importante anche della nazionale italiana”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live