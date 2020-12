Ferrero: “Milan Miracolato e indiavolato. Rigore su Damsgaard? Non posso dire quello che penso”

MILANO – Massimo Ferrero non ha digerito la sconfitta subita dalla Sampdoria domenica sera contro il Milan. E lo ha detto ieri a Tiki Taka, il programma condotto da Pierluigi Pardo. Ecco le sue parole: “Milan miracolato e indiavolato. Ho vissuto male la partita. Ci stava un pareggiotto, ci sono stati errori da parte dell’arbitro”

SULL’INTERVENTO DI ROMAGNOLI SU DAMSGAARD – “Io non capisco. Abbiamo le macchine e l’uomo sbaglia ancora. La verità è che gli arbitri non le sanno usare. È come se dessimo una Ferrari a un neopatentato. Rigore su Damsgaard? Non posso dire quello che penso, siamo in televisione“.

SUL MATCH DI DOMENICA CONTRO IL NAPOLI – “Mi reputo un privilegiato. Saremo la squadra che inaugura lo stadio Diego Armando Maradona”.

