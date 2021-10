Ferrante: “Belotti pensa che in granata non raggiungerà i suoi obiettivi”

Ecco le parole dell'ex attaccante del Torino Marco Ferrante ai microfoni di Tuttosport sul futuro di Andrea Belotti

Il Gallo, già in passato, è stato vicino a vestire la maglia rossonera. L'ultima volta? Gennaio scorso ma la non ottima classifica del Toro, impelagato nella lotta salvezza, bloccarono ogni trattativa sul nascere. L'altra volta risale ormai a quattro anni fa. Era il nuovo di Mister Li che avrebbe dovuto dominare il mondo del calcio riportando il club ai fasti berlusconiani. E quel mercato vide davvero il club via Aldo Rossi fare da protagonista con gli arrivi dei vari Bonucci, Kessié, Biglia, Borini e co. Per l'attacco piaceva, ieri come oggi, proprio Belotti, ma i 100 milioni di euro richiesti da Urbano Cairo bloccarono ogni interesse e Mirabelli portò a Milanello Nikola Kalinic e André Silva.

"Penso che il Gallo rimarrà fino al termine della stagione, per poi scegliere una nuova destinazione a parametro zero. Ha raggiunto una maturità ed una consapevolezza per cui, ora, ha la legittima ambizione di giocare in Europa. Ci sono tanti fattori, non soltanto lo stipendio. Ma, arrivati a questo punto dello stallo, non vedo molte altre possibilità: basta vedere com'è andata a finire tra Donnarumma ed il Milan, che avevano attraversato un momento simile. Belotti ha il sentore di non poter realizzare le proprie ambizioni in granata. Nel calcio, come nella vita, non si può mai dire. Ma credo che Belotti abbia già fatto la sua scelta definitiva, sulla base di ragioni professionali. Fosse stata unicamente una scelta di vita, ne sono certo, si sarebbe legato al granata fino al termine della carriera".