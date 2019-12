Fedele: “Mi sembra che l’Atalanta, dopo il quinto gol, si sia fermata per pietà…”

MILANO – Furio Fedele, noto giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milannews di alcuni temi legati al mondo Milan: “”E’ inspiegabile, perchè non è plausibile subire un 5-0, che al Milan non succedeva da oltre 20 anni. In più, la cosa più drammatica e umiliante è che dopo un risultato simile il tuo migliore in campo sia il portiere. Inoltre, l’Atalanta ha effettuato 12 tiri verso lo specchio della porta e il Milan neanche uno. La mia sensazione è che l’Atalanta, dopo il quinto gol, si sia fermata per pietà. Sarebbe venuta fuori una mattanza, un risultato pallavolistico.”