FANTACALCIO – Le probabili formazioni della 24a giornata

MILANO – Domani sarebbe dovuto riprendere il campionato, ma l’ASL-Torino ha cancellato l’anticipo del venerdì per il focolaio Covid che ha colpito il club granata. Ecco allora tutte le formazioni per non sbagliare le scelte di formazioni al vostro Fantacalcio

Le probabili formazioni

SPEZIA VS PARMA SABATO ORE 15.00

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Saponara

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Marchizza, Rafael |Ballottaggi: Terzi 55%-Erlic 45%, Estevez 55%-Pobega 45%, Nzola 60%-Agudelo 40%

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, B. Alves. Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho

Squalificati: Bani, Brugman | Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Pellè | Ballottaggi: Kurtic 55%-Grassi 45%, Cornelius 55%-Zirkzee 45%, Gervinho 55%-Mihaila 45%

BOLOGNA VS LAZIO SABATO ORE 18.00

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

Squalificati: Hickey | Indisponibili: Dijks, Faragò, Medel, Santander, Tomiyasu | Ballottaggi: Schouten 55%-Dominguez 45%, Orsolini 60%-Skov Olsen 40%, Sansone 60%-Palacio 40%

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile

Squailificati: Escalante | Indisponibili: Luiz Felipe, Radu | Ballottaggi: Patric 55%-Musacchio 45%, Correa 45%-Caicedo 35%-Muriqi 20%

HELLAS VERONA VS JUVENTUS SABATO ORE 20.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ceccherini, Colley, Dawidowicz, Kalinic | Ballottaggi: Magnani 55%-Lazovic 45%, Ilic 55%-Veloso 45%

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Dragusin, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo

Squalificati: Danilo | Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala | Ballottaggi: Dragusin 55%-Frabotta 45%, Rabiot 60%-Ramsey 40%, McKennie 60%-Bernardeschi 40%, Kulusevski 60%-Morata 40%

SAMPDORIA VS ATALANTA DOMENICA ORE 12.45

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella

Squalificati: Adrien Silva | Indisponibili: Colley, Torregrossa | Ballottaggi: Tonelli 55%-A. Ferrari 45%, Keita 60%-Ramirez 40%

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel

Squalificati: Djimsiti | Indisponibili: Hateboer, D. Zapata | Ballottaggi: Ilicic 45%-Pasalic 35%-Malinovskyi 20%

CROTONE VS CAGLIARI DOMENICA ORE 15.00

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; P. Pereira, Messias, Vulic, Molina, Reca; Ounas, Di Carmine

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Benali, Cuomo, Djidji, Luperto | Ballottaggi: Molina 55%-Zanellato 45%, Di Carmine 55%-Simy 45%

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Rog, Sottil | Ballottaggi: Ceppitelli 55%-Walukiewicz 45%, Lykogiannis 55%-Asamoah 45%, Simeone 55%-Pavoletti 45%

INTER VS GENOA – DOMENICA ORE 15.00

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

Squalificati: Hakimi | Indisponibili: Sensi | Ballottaggi: Eriksen 65%-Vidal 35%, Perisic 70%-Young 30%

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lu. Pellegrini | Ballottaggi: Masiello 60%-Goldaniga 40%, Shomurodov 55%-Pandev 45%

FIORENTINA VS UDINESE SABATO ORE 15.00

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Molina; Okaka, Llorente

Squalificati: Pereyra, Zeegelaar | Indisponibili: Deulofeu, Forestieri, Jajalo, Prodl, Pussetto | Ballottaggi: Samir 55%-Bonifazi 45%, Molina 55%-Ouwejan 45%, Walace 55%-Makengo 45%, Llorente 65%-Nestorovski 35%

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonaventura | Ballottaggi: Martinez Quarta 60%-Igor 40%, Venuti 50%-Malcuit 30%-Caceres 20%, Ribery 50%-Eysseric 30%-Kouamè 20%

NAPOLI VS BENEVENTO DOMENICA ORE 18.00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano, L. Insigne

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hysaj, Lozano, Manolas, Osimhen, Ospina, Petagna | Ballottaggi: Rrahmani 55%-Maksimovic 45%, Elmas 60%-Mertens 40%

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula

Squalificati: Glik | Indisponibili: Iago Falque, Improta | Ballottaggi: Barba 55%-Foulon 45%, Ionita 55%-R. Insigne 45%

ROMA VS MILAN DOMENICA ORE 20.45

ROMA (3-4-2-1): Pau Lppez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, B. Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Santon, Smalling, Zaniolo | Ballottaggi: Villar 65%-Pedro 35%, B. Mayoral 65%-Dzeko 35%

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Maldini, Mandzukic | Ballottaggi: Tonali 55%-Meitè 45%, Rebic 55%-Leao 45%

