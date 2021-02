Fantacalcio – Ecco le possibili scelte: Immobile titolare. Dzeko in panchina. Occhio ai tanti squalificati

MILANO – Domani sera si affronteranno Fiorentina e Inter per la 2a giornata di Serie A. Motivo per cui i fantallenatori dovranno schierare le loro formazioni. Ecco dunque tutte le probabili scelte per questo turno di Fantacalcio:

FIORENTINA VS INTER VENERDI’ ORE 20.45

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Callejon, Vlahovic

Squalificati: Castrovilli, MIlenkovic | Indisponibili: nessuno | Ballottaggi: Caceres 55% Venuti 45%, Pulgar 60%-Borja Valero 40%, Callejon 60%-Ribery 40%

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno | Ballottaggi: Bastoni 60%-Kolarov 40%, Brozovic 60%-Eriksen 40%, Vidal 55%-Gagliardini 45%, Perisic 55%-Young 45%

ATALANTA VS TORINO SABATO ORE 15.00

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Miranchuk: D. Zapata

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hateboer, Sutalo | Ballottaggi: Palomino 55%-Djimsiti 45%, Freuler 55%-Pessina 45%, Miranchuk 55%-Pasalic 45%, D. Zapata 55%-Muriel 45%

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Sanabria | Ballottaggi: Izzo 60%-Buongiorno 40%, Lukic 60%-Baselli 40%

SASSUOLO VS SPEZIA SABATO ORE 15.00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Defrel

Squalificati: M. Lopez | Indisponibili: Berardi, Bourabia, Romagna | Ballottaggi: Marlon 65%-Chiriches 35%, Obiang 60%-Magnanelli 40%, Defrel 60%-Caputo 40%

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Agoumé, Acampora; Gyasi, Galabinov, Farias

Squalificati: Pobega, Saponara | Indisponibili: Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli | Ballottaggi: Terzi 60%-Erlic 40%, Acampora 55%-Estevez 45%, Agoumé 55%-M. Ricci 45%, Farias 60%-Agudelo 40%

JUVENTUS VS ROMA SABATO ORE 18.00

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

Squalificati: Bentancur | Indisponibili: Dybala, Ramsey | Ballottaggi: Chiellini 60%-de Ligt 40%, Danilo 60%-Alex Sandro 40%, Morata 60%-Kulusevski 40%

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan

Squalificati: Lo. Pellegrini | Indisponibili: Pedro, Smalling, Zaniolo | Ballottaggi: Pau Lopez 60%-Mirante 40%, Cristante 55%-C. Perez 45%, Borja Mayoral 65%-Dzeko 35%

GENOA VS NAPOLI SABATO ORE 20.45

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Biraschi, Cassata, Paleari, C. Zapata | Ballottaggi: Czyborra 65%-Lu. Pellegrini 35%, Shomurodov 65%-Pjaca 35%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens | Ballottaggi: Mario Rui 60%-Hysaj 40%, Elmas 60%-Demme 40%, Politano 55%-Insigne 45%

BENEVENTO VS SAMPDORIA DOMENICA ORE 12.30

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; R. Insigne, Caprari; Lapadula

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Letizia, Moncini, Tuia | Ballottaggi: Viola 55%-Schiattarella 45%, R. Insigne 55%-Iago Falque 25%-Improta 20%

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gabbiadini |Ballottaggi: Thorsby 55%-A. Silva 45%, Jankto 55%-Damsgaard 45%, Keita 60%-Torregrossa 40%

MILAN VS CROTONE DOMENICA ORE 15.00

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Brahim Diaz, Kjaer | Ballottaggi: Tomori 60%-Gabbia 40%, Bennacer 60%-Tonali 40%, Saelemaekers 60%-Castillejo 40%, Rebic 55%-Leao 45%

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy

Squalificati: Messias | Indisponibili: Cigarini, Cuomo, S. Molina, P. Pereira | Ballottaggi: Djidji 55%-Magallan 45%, Eduardo Henrique 60%-Vulic 40%, Di Carmine 55%-Riviere 45%

UDINESE VS VERONA DOMENICA ORE 15.00

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente

Squalificati: De Paul | Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Prodl, Pussetto | Ballottaggi: Samir 55%-Nuytinck 45%, Llorente 55%-Nestorovski 25%-Makengo 20%

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Benassi, Sturaro, Veloso | Ballottaggi: Magnani 55%-Ceccherini 45%, Lazovic 55%-Dimarco 45%, Lasagna 55%-Kalinic 45%

PARMA VS BOLOGNA ORE 18.00

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Iacoponi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Giu. Pezzella, Valenti | Ballottaggi: Hernani 55%-Grassi 45%, Cornelius 65%-Man 35%

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Vignato; Barrow

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Faragò, Medel, Santander | Ballottaggi:D e Silvestri 55%-Soumaoro 45%, Dominguez 55%-Svanberg 45%, Skov Olsen 60%-Orsolini 40%, Vignato 55%-Palacio 30%-Sansone 15%

LAZIO VS CAGLIARI DOMENICA ORE 20.45

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa

Squalificati: Patric | Indisponibili: Caicedo, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha | Ballottaggi: Musacchio 60%-Parolo 40%, Correa 65%-Muriqi 35%

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Nainggolan; Sottil, Joao Pedro; Simeone

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Deiola, Duncan, Luvumbo, Rog | Ballottaggi: Ceppitelli 60%-Rugani 40%, Lykogiannis 55%-Asamoah 45%, Sottil 55%-Pereiro 25%-Tramoni 20%, Simeone 55%-Pavoletti 45%

