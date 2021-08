Faivre il prescelto, il focus sul calciatore e le cifre che lo portano a Milano

Le ultime novità sul mercato rossonero, ormai prossimo alla chiusura ma con ancora 1-2 colpi in canna da poter sparare.

Il Milan punta forte Romain Faivre del Brest. Il talento francese, sul quale c’è l’insidia di diverse squadre tedesche, ha dato priorità alla pista rossonera con il club e i suoi agenti che sono al lavoro per convincere il Brest ad abbassare le sue richieste economiche che si aggirano tra i 15 e i 17 milioni. Trattativa che appare in discesa, di certo molto più semplice di quella per Corona. I discorsi con il Porto sono infatti bloccati delle richieste economiche dei dragoni, che dovrebbero corrispondere il 40% della furura rivendita agli olandesi del Twente. Adli invece arriva solo se dovesse uscire Castillejo.

IL FOCUS SU FAIVRE - Nato nel centro-nord della Francia, ad Asnières-sur-Seine, Romain Faivre è cresciuto nel settore giovanile del Tours. Nella stagione 2017/2018, il classe '98 passa al Monaco B. Nella stagione successiva arriva l'esordio tra i professionisti e collezionando quattro presenze con la prima squadra del Monaco, totalizzando 341 minuti e un assist in Coupe de la Ligue. La sua avventura al Monaco, però, termina nella stagione 2021/2021 con il passaggio a titolo definito al Brest. Con il nuovo club colleziona, alla prima stagione da titolarissimo, 37 presenze stagionali (36 in Ligue 1 e 1 in Coupe de la Ligue), siglando 6 gol e 5 assist. In questa nuova annata ha già esordito in campionato: in 3 partite ha già servito 2 assist ai propri compagni.

LE ULTIME SULLA TRATTATIVA - L'ex Monaco quindi piace molto a Pioli, che lo apprezza su tutti per la sua duttilità tattica. Ma non solo. Ottima anche la possibilità di giocare tanto da trequartista quanto da esterno d'attacco. Nella giornata di venerdì si sono registrati nuovi contatti tra i rossoneri e il club francese: manca l'accordo, la richiesta è di 15 milioni di euro. Troppi per i piani del Milan, che continua però a lavorare.

LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO - Gianluca Di Marzio è intervenuto nel corso di Calciomercato L'originale, parlando del mercato del Milan: "Domattina arriva Bakayoko, è slittato di qualche ora il suo arrivo in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a determinate condizioni. Manca il trequartista più eventualmente Adli del Bordeuax. Il Milan ha continuato la trattativa con il Brest per Faivre, che è un centrocampista che piace molto, un trequartista molto tecnico che può giocare sia a sinistra sia a destra. Il Milan vorrebbe abbassare un po il prezzo e sta lavorando su questo. Non è stato abbandonato il discorso Messias, ma la proprietà preferisce investire su giocatori più giovani anche se Maldini e Massara continuano a sponsorizzarlo, visto che lo considerano un rinforzo giusto per mentalità e per stimoli. Con il fondo si deciderà su chi andare, magari ci sarà anche una sorpresa"