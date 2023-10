Fabrizio Corona: “Oggi alle 14 faccio il quarto nome”

CORONA, C'E' UN ALTRO NOME IN LISTA:

Il 49 sarebbe pronto a sganciare in esclusiva l'ennesimo nome. Ad annunciarlo è stato lui, come per le alte indiscrezioni, in una storia apparsa sul proprio profilo Instagram: "Oggi alle 14 faccio il quarto nome". Secondo quanto riporta la testata giornalistica si tratta di un giocatore di Serie A e, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di un calciatore della Roma. Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali potrebbe aggiungersi alla lista un quarto nome, sempre svelato da Corona.