Fabregas a sorpresa svela: “Nel 2016 fui molto vicino al Milan”

Durante la conferenza stampa di presentazione con il Como ha parlato il giocatore spagnolo Cesc Fabregas il quale ha svelato: “Nel 2016 ebbi contatti con la squadra rossonera, è vero. Avevo 29 anni, ero ancora nel pieno delle mie forze e avevo ancora tre anni di contratto al Chelsea : non ero il tipo di calciatore che Conte cercava, ma sapevo che avrei potuto fargli cambiare idea. Non dico nel dettaglio cosa ho detto, passerei da arrogante, ma ho lavorato tanto e poi la mia opportunità è arrivata, da quel momento sono stato un punto fermo del club. Avevo un limite, ma Antonio Conte mi ha spinto ad andare oltre ”. Queste le parole durante la conferenza stampa di presentazione con il Como dove ha parlato il giocatore spagnolo Cesc Fabregas.

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il consueto programma targato Maracanà, ha parlato il noto ex giocatore e ora allenatore Gaetano D'Agostino il quale sul mercato del Milan ha detto: “Il nome, il curriculum, ti porta a infiammare la piazza, ti porta più entusiasmo. Il potenziale giocatore credo si debba avere il coraggio di farlo, come fa il Milan. Ma il nome importante per ogni piazza è importante. Ibra è importante, così come Dybala per la Roma”.