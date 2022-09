Capello: “Ronaldo al Milan? Vi svelo un retroscena”

Era il 2007 quando il Milan decise di regalare un colpo alla piazza ad effetto ed inaspettato. Ronaldo Luis Nazario de Lima , dopo i suoi trascorsi in nerazzurro (1997-2002) decide di approdare al Milan . La sua avventura con i rossoneri dura appena un anno, nella stagione 2007-2008, che non passa di certo alla storia per prestazioni in linea col talento del Fenomeno. Con la maglia del Milan colleziona 20 presenze, mettendo a segno 9 gol.

"Il Real è la squadra che più ho sentita mia, perché l’ho fatta io. Successivamente vennero Cassano e Ronaldo, due che però non facevano vita da atleti. La decisione di mandare via Ronaldo e mettere in disparte Cassano aiutò a creare un gruppo vincente. Recuperammo 9 punti di svantaggio a 10 gare dalla fine dal Barcellona. Sono orgoglioso ancora di questo successo. Ricordo una telefonata di Berlusconi quando decisi di vendere Ronaldo. Mi chiese come era e dissi che non voleva allenarsi, gli piacciono molto le donne e fare feste e gli dico di lasciare stare. Il giorno dopo in prima pagina vidi ‘Ronaldo al Milan’. Fu una cosa troppo divertente"