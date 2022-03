Capello: “Il Milan ha la fascia sinistra tra le più forti d’ Europa”

Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, vediamo insieme le sue dichiarazioni.

"Diciamo una buona volta: non si può giocare sempre allo stesso modo, ci sono gli avversari. Che vanno studiati, contrastati nei punti forti e colpiti in quelli deboli. È come una battaglia da preparare. Poi non sempre in partita puoi fare quello che hai preparato, ma se l’idea è giusta i giocatori ti seguono. Diciamo che il Milan ha giocato con un 4-1-3 e mezzo-1, perché Leao non sempre tornava a centrocampo... Gran giocatore, divertente, a volte vale da solo il biglietto, però negli ultimi tempi sembra più egoista. Forse sente l’ansia di far gol. Sia chiaro: è il pelo nell’uovo".