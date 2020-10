Ex Milan – Ufficiale Bakayoko al Napoli. Rossoneri e PSG beffati

MILANO – Alla fine è arrivata l’ufficialità, pochi minuti fa, che spegne i sogni di molti tifosi del Milan: rivedere Bakayoko in rossonero. Il francese, dopo le visite mediche di ieri, è un nuovo giocatore del Napoli che ha depositato il contratto dell’ex Chelsea e Monaco in Lega. Il club rossonero dopo aver corteggiato il mediano per tutto il mercato ha dovuto arrendersi di fronte al muro dei Blues. Il club di De Laurentiis ha trovato l’accordo per il prestito annuale con stipendio diviso fra i due club. Bakayoko ritrova Gattuso, suo allenatore al Milan.