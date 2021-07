Ex-Milan | Maxi Lopez si ritira: “E’ stato un viaggio bellissimo”

Si chiude con l'esperienza in Serie C alla Sambenedettese la lunga carriera del calciatore argentino ex-blaugrana

Redazione Il Milanista

Arriva inaspettata la notizia del ritiro: l'Ex-Milan saluta il calcio giocato. Nella giornata di oggi Maxi Lopez ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo; il calciatore in forza alla Sambenedettese ha informato con un posto sui social i suoi tifosi, ringraziando tutti per il sostegno e la vicinanze.

Con un messaggio di poche parole e un video che ripercorre tutte le tappe della sua lunga carriera, il giocatore, ormai 37enne, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'attaccante argentino ha vestito maglie di diversi club importanti, Milan, River Plate e Barcellona su tutti, chiudendo il lungo viaggio con la Sambenedettese, in Serie C.

L'ex-Milan ringrazia tutti

L'ex-attaccante del Milan ha lasciato il grande calcio con delle parole al miele per tutti i club in cui ha militato; il calciatore argentino ha racchiuso tutte le sue considerazioni in un post su Twitter:

"E' stata un'esperienza di vita, di vita proprio. Nelle difficoltà, nel risolvere i problemi e provare ad aiutare gli amici fuori e dentro il campo. Ho vissuto tante cose nella mia carriera, penso mi abbia formato più come uomo che come calciatore; i valori che mi ha dato e tutti i sacrifici: è stato incredibile. Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il sogno della mia vita, è stato un viaggio bellissimo".

La carriera in rossonero

Nel 2012 il viene ufficializzata la cessione dell'attaccante del Catania al Milan, tramite un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il calciatore per la sua parentesi in rossonero vestì la maglia numero 21. La sua esperienza all'ombra della Madonnina non fu esaltante tanto che alla fine del primo anno a Milanello, tornò nel club calabrese.

Si chiude tra luci e ombre la carriera dell'ex-Blaugrana, che nel 2006 vinse la Champions al fianco di Ronaldinho. Dopo 10 anni poco brillanti in Italia, l'argentino lascia quel calcio che gli ha regalato una montagna russa di emozioni ed esperienze.