Ex Milan – Higuain si ritira a fine stagione. La confessione del padre

Il padre dell'ex attaccante del Milan Jorge Higuain è intervenuto ai microfoni di TNC Sports ai quali ha rivelato il futuro del figlio

Dopo aver lasciato, a settembre 2020 la Juventus e l'Italia, Gonzalo Higuain si è trasferito in America, dove è stato accolto dall'Inter Miami Fc. Con la franchigia della Florida il Pipita sembrava essere rinato come dichiarato dall'ex Real Madrid a Olé: "Qui c'è un mondo diverso sia dal punto di vista culturale che calcistico. E' stato un grande cambiamento: l'anno scorso non è andato benissimo, quest'anno proveremo a migliorare la situazione. Io sto meglio, conosco di più il campionato e voglio fare bene per i tifosi che vengono sempre allo stadio e ci sostengono. Cercavo una tranquillità emotiva interiore e qui l'ho trovata; e sono diventato più sicuro uscendo da quel vortice di critiche che c'è in Europa. C'è stato un momento nel quale volevo tornare tra i dilettanti, come quando ero nelle giovanili. Qui non ci sono malizia e invidia, se un giornalista fa una critica la fa con rispetto. Se giochiamo in casa arriviamo due ore prima della partita e mia figlia può venire in campo insieme a mia moglie: ci sono meno regole ed è tutto più naturale. L'MLS ti permette di essere felice anche fuori dal campo, è come se durante la settimana ti rilassassi".