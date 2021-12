Milan, Galli: “Stanno andando oltre ogni aspettativa”

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato della situazione del Milan e del primo posto in classifica. Ecco le sue parole.

I risultati delle partite del sabato di Serie A hanno riportato il Milan in vetta alla classifica, questa volta in solitaria. Nonostante i numerosi infortuni, i rossoneri si ritrovano al primo posto grazie ad un bel gioco ed una grande mentalità. Ne ha parlato Giovanni Galli, in un'intervista per "La Gazzetta dello Sport". L'ex portiere rossonero sa bene cosa significa vincere con il Diavolo. Tra il 1986 e il 1990, ha vinto con il Milan uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe dei Campioni, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Inoltre, si è laureato, come terzo portiere, Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982. Queste le sue parole sui rossoneri.