Ex-Milan, Gigio con il Cavaliere: “Un privilegio incontrare Berlusconi”

Donnarumma scatenato sui social, dopo il tatuaggio della Coppa di Euro2020, pubblica uno scatto insieme al numero 1 del Monza

Il protagonista indiscusso di Euro2020 è stato indubbiamente Gigio Donnarumma. Fondamentale per tutta la competizione, l'Ex-Milan non si è mai fatto sorprendere rispondendo presente ogniqualvolta è stato chiamato in causa; straordinario anche sui tiri dal dischetto, Gigio ha riportato l'Italia nell'Olimpo del grande calcio internazionale; restituendo agli Azzurri un po' di gioia e speranza dopo anni difficili.

Il classe 1999, che aveva fatto tanto parlare di sé dopo l'addio a Milano, attirandosi le critiche dei più, nel corso del torneo europeo ha fatto ricredere tantissimi tifosi; dopo l'impresa in molti si sono ritrovati ad apprezzarlo dentro e fuori dal campo. Emozionante in partita e divertente sui social, il 22enne continua a raccogliere consensi.

L'ex-Milan scatenato sui social

E dopo la pubblicazione del video del suo nuovo tatuaggio: un Coppa Europea sull'avambraccio; il nuovo portiere del PSG torna a pubblicare un po' della sua straordinaria quotidianità su Instagram.

Un incontro speciale per Gianluigi Donnarumma. Il fresco campione, attualmente in vacanza in Sardegna, infatti, si è trovato in compagnia dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Il classe 1999 ha voluto immortalare l'evento con una fotografia, pubblicandola sul suo profilo, con la didascalia: "É sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi".

Non solo Silvio

Oltre agli inaspettati incontri, in cui favolose storie di un Milan passato si incontrano, Gigio si gode anche del meritatissimo riposo. In vacanza fino alla fine di luglio, il campione si rilassa nelle bellissime spiagge della Sardegna con la sua fidanzata storica.

Un pomeriggio di relax in barca nel nostro mare cristallino, affiancato dall'amore della sua vita. Insomma, tutta vita per l'ex-Milan che può dire di aver vissuto un vero e proprio anno da sogno: il ritorno dei rossoneri in Champions dopo bene 7 anni; il passaggio al PSG per uno stipendio monstre; e la consacrazione internazionale con la vittoria azzurra.