Ex-Milan | Dominika Conc andrà presto al Valencia

La slovena ha scelto di rilanciarsi nel campionato spagnolo, dopo un anno tra luci e ombre in rossonero, è pronta per una nuova avventura

L'ex-Milan ha già trovato casa. Dominika Conc, dopo due stagioni con le rossonere, ha appena firmato un nuovo contratto con il Valencia Feminino, che milita nel massimo campionato. Insomma, la calciatrice lascerà la nostra Serie A, per rilanciarsi in una nuova avventura da protagonista .

Della sua esperienza a Milano, nessuno potrà mai dimenticare la doppietta contro l’Inter durante la 3° giornata di campionato . La numero 17 ex-Milan, non solo regala alla squadra la vittoria del derby, ma si aggiudica anche il premio come calciatrice del mese di Ottobre 2019.

Altro momento da incorniciare, per Conc: quando durante la sesta giornata, è andata a segno anche contro le campionesse in carica della Juventus Women, contribuendo a un utile pareggio (2-2). In chiusura ricordiamo anche i gol in Coppa Italia, segnati alle cugine nerazzurre, sue vittime preferite, che garantirono il passaggio del turno.