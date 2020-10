Ex Milan – De Sciglio approda alla corte di Garcia

MILANO – Dopo aver ingaggiato Lucas Paquetà, il Lione continua lo shopping in Italia. I transalpini infatti hanno ufficializzato l’arrivo dalla Juventus di Mattia De Sciglio. L’ex Milan si trasferisce in Francia in prestito annuale dopo tre stagioni in bianconero. Ecco il saluto del club campione d’Italia all’ex terzino: “”Noi tutti ringraziamo De Sciglio, per questo vincente periodo insieme, e a cui facciamo un grande in bocca al lupo per la continuazione della sua carriera. Buona fortuna Mattia!“.