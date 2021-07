Ex-Milan | Buffon consacra Gigio: “Un fenomeno come lui mi esalta”

In un intervista a Gazzetta, l'ex-Juve ha parlato del suo futuro e ha celebrato Donnarumma come suo papabile erede

Gianluigi Buffon si prepara ad una nuova avventura in campo . Il portiere Campione del Mondo nel 2006 è tornato al suo Parma, dove tutto è iniziato; per l'occasione l'ex-Juve ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport, dove si è detto eccitato di rilanciarsi in una nuova avventura e ha commentato l'ottimo Europeo, esaltando l'ex-Milan, Gigio Donnarumma.

Una scelta di cuore, che ha riportato il portiere italiano in Serie B, con il grande obiettivo di far tornare subito i ducali nel campionato più importante. L'estremo difensore, alla fine della sua carriera, sembra pronto a cedere il trono e l'erede non può che essere il neo campione europeo .

Ma Gigio equiparerà Gigi? " Ah, non si aspetti che sia io a dirlo. Non mi interessa. A me interessa solo che sia bravo e me lo godo, perché può insegnarmi ancora qualcosa. Ho già studiato alcune cose di Gigio che mi faranno migliorare negli anni che mi restano tra i pali. Ho una serenità tale che la bravura degli altri non sarà mai un problema. Non mi sentirete mai dire: 'Vediamo se tra 25 anni sarà forte come meì. Ammiro i bravi portieri come ammiro i fenomeni degli altri sport. Mi esaltano".