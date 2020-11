Ex Milan – Balotelli riparte dal campionato brasiliano

MILANO – Mario Balotelli si prepara per tornare in campo. Attualmente svincolato, dopo una sfortunata stagione al Brescia, il classe ’89 è pronto a partire per il Sudamerica. Nelle prossime settimane, infatti, comincerà una nuova avventura professionale, con la maglia del Vasco da Gama. Ai microfoni di Tuttosport ne ha parlato direttamente Fabio Cordella, direttore sportivo della società brasiliana: “Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto”.