Ex-Milan, Asmir Begovic firmerà a breve con l’Everton

Dopo qualche stagione in prestito in giro per l'Europa, il bosniaco torna in Premier League per fare da secondo al Pickford

Redazione Il Milanista

Un altro portiere ex-Milan trova casa: Asmir Begovic si rilancerà in Champions League. Il calciatore classe 1987 non è nuovo alla Premier League, dove ha già militato vestendo le casacche di Chelsea e L'Athletic Football Club Bournemouth, che ha lasciato quando è retrocesso in seconda divisione inglese.

L'estremo difensore avrebbe già sostenuto e superato le visite mediche del suo nuovo club e sarebbe prossimo alla firma.

L'Ex-Milan si rilancia in Premier

Begovic giocherà nell'Everton di Rafa Benitez. E' stato proprio l'ex-allentore del Napili a richiederlo, in quando desiderava assicurarsi un vice Pickford solido e affidabile. L'estremo difensore dovrebbe firmare nella giornata di domani un contratto biennale. I Toffees si sono convinti delle sue capacità e tutto dovrebbe essere ufficializzato al più presto.

Il portiere è approdato per la prima volta nel campionato britannico nel 2015 con i Blues, che lo pagano circa 10 milioni di Euro. Fin da subito riserva di Curtois, si laurea campione d'Inghilterra con il Chelsea prima di essere ceduto al Bournemouth, con cui firma un accordo a lungo termine,facendo ritorno alle Cherries dopo 10 anni. Nella prima stagione è titolare fisso del club, mentre nella secondadiviene riserva di Artur Boruc.

Per via del poco spazio trovato, il 2 settembre 2019 chiede ed ottiene di essere ceduto in prestito, così passa al Qarabağ fino al 31 dicembre dello stesso anno. Dopo una breve tappa nel Regno Unito, viene girato al Milan, dove sceglie di indossare la maglia numero 1.

Debutta in Serie A il 22 febbraio 2020 sul campo della Fiorentina, subentrando a Gianluigi Donnarumma nel corso del secondo tempo e subisce su calcio di rigore il gol del definitivo 1-1 di Erick Pulgar. Debutta da titolare l’8 marzo nella partita in casa contro il Genoa, poi persa 1-2. Al termine della stagione, non essendo stato riscattato dal club milanese che ingaggia nel ruolo di secondo Tatarusanu, fa rientro al club inglese.