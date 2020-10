Everton-Liverpool: le scelte ufficiali di Ancelotti e Klopp

MILANO – Nella giornata di oggi non c’è solo il derby di Milan. Infatti tra poco meno di 20 minuti scenderanno in campo Everton-Liverpool, derby della città dei Beatles. I Toffees di Carlo Ancelotti, dopo quattro giornate, sono primi a punteggio pieno mentre i Reds sono secondi a 3 lunghezze, dopo la sconfitta subita contro l’Aston Villa per 7 a 2. Ecco le formazioni ufficiali:

EVERTON (4-3-3): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Gomes, Allan, Doucouré; James Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin. A. disp: Olsen, Delph, Sigurdsson, Iwobi, Bernard, Godfrey, Davies. All. Ancelotti. LIVERPOOL (3-4-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk; Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson; Mané, Salah, Firmino. A disp: Kelleher, Wijnaldum, Milner, Gomez, Jones, Minamino, Jota. All. Klopp.