Evani: “Final Four? Bello confrontarsi con queste realtà. Grazie ragazzi”

MILANO – La vittoria della Nazionale contro la Bosnia ha regalato agli Azzurri la qualificazione alle Final Four. Ecco le parole a Rai Sport di Alberigo Evani, c.t. ad interim al posto di Mancini positivo al Covid-19: “Con Mancini ci sentiamo tutti i giorni e sa quello che succede. Questi ragazzi gli hanno fatto un bel regalo e gli hanno dato una bella soddisfazione”.

FINAL FOUR CON SPAGNA, FRANCIA E BELGIO – “Sarà bello confrontarci con queste realtà, si parla delle migliori d’Europa e non vediamo l’ora per vedere il nostro livello. Pensiamo di esserci avvicinati, vedremo quando le affronteremo“.

NON AVETE RINUNCIATO AL GIOCO – “Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco e ci stiamo allenando per questo. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno fato tutto anche senza il mister. Sono dei ragazzi straordinari”.

E’ COMMOSSO ? – “Sì, voglio dire solo grazie ai ragazzi che hanno dato tutto per questa maglia ottenendo tre vittorie con tre prestazioni convincenti. Posso solo dire grazie a tutti loro“.